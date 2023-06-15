Süper Lig'de yeniden zirveye oynayabilecek bir kadro kurmayı hedefleyen Trabzonspor yönetimi, diğer yandan da maliyeti düşük isimleri kadrosuna katmak istiyor. Fotomaç'ın haberine göre; birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan bordo-mavililerin hedefi Arijan Ademi... 32 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcu, Hırvatistan Genç Milli Takımları'nın bütün kategorilerinde oynadı. Dinamo Zagreb'de uzun yıllar forma giyen 1.83 boyundaki futbolcu toplamda 359 maçta filelere 41 gol atttı ve 30 da asist yaptı. Şu anda Çin ekibi Beijing Guoan'da top koşturan tecrübeli futbolcunun sözleşmesi 2025'te sona erecek.

İKİ YÖNLÜ FUTBOLCU

Teknik direktör Nenad Bjelica, uzun yıllar Dinamo Zagreb'de forma giyen Ademi'yi çok yakından tanıyor. Bu sezon toplam 29 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu 5 gol attı, 4 de asist yaptı. Müthiş hırslı ve özgüvenli. İyi bir kesici ama iki yönlü oynayabiliyor. Hem defansif hem ofansif anlamda son derece etkili. Oldukça güçlü ve pes etmeyen bir oyun yapısına sahip olan Ademi için Karadeniz devinin kurmaylarının Çin ekibi ile görüştüğü dile getiriliyor. Çin takımında beklediği ortamı bulamayan tecrübeli futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunulduğu ve görüşmelerin sürdüğü dile getirildi.