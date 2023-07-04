Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, La Liga ekibi Sevilla'da forma giyen Ivan Rakitic için düğmeye bastı. | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'ni 7'nci kez kazanan Sevilla'nın yaşadığı maddi kriz nedeniyle kadrosundaki tüm oyuncuları satışa çıkarması, Trabzonsporlu taraftarların iştahını kabarttı.

Karadeniz Gazete'nin haberine göre; İspanyol ekibinin Hırvat yıldızı İvan Rakitic'i Fırtına'da görmek isteyen taraftarlar, "Başkan Ertuğrul Doğan'ın, 'Marek Hamsik kalitesinde 30 yaşını geçen bir oyuncu bulursak alırız' söz var. İşte o yıldız İvan Rakitic. Başkaları almadan hemen talip olalım. İvan Rakitic Trabzonspor'a çok yakışacak" dediler. Hırvatistan Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan 35 yaşındaki Rakitic'in 1 yıl daha Sevilla ile sözleşmesi bulunuyor.

La Liga'da 420 maça çıkan İvan Rakitic, 58 gol attı, 70 de asist yaptı.