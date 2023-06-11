Trabzonspor'da gözler Uğurcan Çakır'a çevrildi. Adı Galatasaray ile anılan milli kaleci için Başkan Ertuğrul Doğan, "Rakibe göndermem" demişti. Ancak tecrübeli kaleciye Avrupa vizesi çıktı. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri

Adı Galatasaray ile anılan Uğurcan Çakır için geçtiğimiz günlerde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Takım kaptanını rakibe göndermem" açıklaması yaparken İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da tecrübeli eldiven ile Roma'nın ilgilendiğini dile getirmişti. Takvim'in haberine göre kariyerini Avrupa'da sürdürmeyi planlayan Uğurcan'ın Roma'ya sıcak baktığı, iki kulüp arasında yakın zamanda pazarlıkların başlayacağı belirtildi. Trabzonspor yönetiminin Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki kalecinin Avrupa'ya gitme arzusuna olumlu yaklaştığı gelen bilgiler arasında.