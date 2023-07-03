Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bjelica'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

30 Haziran'da çalışmalara başladık. Milli Takım'da olan oyuncular bizimle değildi. İlk başladığımızda 9-10 oyuncu civarı ile antrenmanlara başladık. Aramıza katılanlarla birlikte çalışmalara devam ediyoruz. Bütün oyuncularımız çok iyi çalışıyor. Gerçekten yeni bir enerji görebiliyorsunuz. Çalışmaktan zevk alan oyuncu grubu olduğunu görüyorsunuz. Aramızda çok genç arkadaşlarımız da var. Onlar da bizimle çalışıyor. Kiralıktan dönen oyuncular var. Aramızda daha sonra katılacak oyuncular da var. Toplamda 33-34 sayısına ulaşmış olacağız Slovenya kampında.

Bu sene özelinde, tabii ki değişiklikler olacaktır ama bizim genelde düşündüğümüz sistem 4-3-3 olacak. Sezon boyunca ihtiyaç dahilinde sistem değişikliğine gidebiliriz ama temel sistemimiz 4-3-3 sistemi olacak. Buna uygun oyuncular bakmaya devam ediyoruz.