Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da forvet arayışları sürmeye devam ediyor. Bordo-mavililer, Petkovic'ten istediği geri dönüşü alamazken şimdi de rotasını Onuachu'ya çevirdi. İşte transferdeki detaylar... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor'da yeni sezon çalışmaları başladı.

Bordo-mavililerde son olarak takıma Orsic ve Fernandez katıldı.

Yönetimin bir süredir görüşme halinde olduğu Petkovic konusunda henüz somut adım atılmazken gündeme sürpriz bir isim geldi.

Nijerya basınında yer alan ve aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Trabzonspor Onuachu için girişimlere başladı.

Bonservisi Southampton'da bulunan ve 2026 yılına kadar İngiliz ekibiyle sözleşmesi bulunan oyuncu için kiralama formülü devrede.

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