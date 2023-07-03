Önümüzdeki sezon için çalışmalara başlayan Trabzonspor'da, yıldız isimlere teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak bordo-mavililerde Marc Bartra ve Maxi Gomez'e Olympiakos talip oldu. | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un iki yıldızı Yunan ekibi Oympiaskos'un takibinde. Marc Bartra ve Maxi Gomez'i kadrosuna katmak isteyen Pire ekibi, transferde ısrarcı görünüyor.

Olympiakos, ilk olarak iki oyuncu için 2,5 milyon euroluk bir teklifle bordo mavililerin kapısını çalmıştı. Teklifi yeterli görülmeyen ve değerlendirmeye bile alınmayan kırmızı beyazlıların bu rakamı yükseltmeye hazırlandığı öğrenildi.

TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor, iki oyuncunun da yüksek maliyeti nedeniyle kayda değer bir teklif gelmesi durumunda bu satışa sıcak bakıyor.

Karadeniz temsilcisinin, Maxi Gomez ve Bartra'nın satışından yaklaşık 5 milyon euroluk bir gelir beklediği belirtildi.

Ayrıca Trabzonspor'un kanat rotasyonunda düşündüğü isimlerden Zinckernagel'in de transfere dahil olması gündemde.

5 milyon euroya çıkmak istemeyen Olympiakos, Bartra ve Maxi Gomez'e karşılık Zinckernagel ve bir miktar bonservis bedeliyle bu transferi tamamlamak istiyor.

Hem Bartra hem de Maxi Gomez geçen sezon başında Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Bordo mavili formayla 40 resmi maça çıkan İspanyol stoper, 4 gol ve 1 asistlik başarılı bir performans ortaya koymuştu.

Uruguaylı santrfor Gomez ise 34 maçta 7 kez ağları sarsıp 5 de gol pası vermişti.