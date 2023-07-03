Trabzonspor’da Mountassir Lahtimi'ye noter tespiti!

Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, izni bitmesine rağmen kampa dahil olmayan Mountassir Lahtimi için noter tespiti yaptı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.07.2023- 12:55 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023- 12:56