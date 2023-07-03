23 yaşında 1.88 boyunda olan Vanja Drkusic, Rusya'da yaşanan savaş ortamı nedeniyle burada kalmak istemiyor. Kulübü Sochi'ye bu isteğini ileten Vanja Drkusic'in, Trabzonspor ile görüştüğü, şartların oluşması halinde ise imza için Türkiye'ye geleceği öne sürüldü.

Karadeniz Gazete'nin haberine göre; Bir çok takımın peşinde olduğu Sloven yıldız Vanja Drkusic, Trabzonspor'a önerdi. 23 yaşında 1,88 boyunda olan stoper oyuncu, Rusya Premier Lig ekiplerinden FC Sochi'de forma giyiyor. Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesine bulunmasına karşın takımdan ayrılmak istediği iddia edilen oyuncunun, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Bordo-Mavili kurmaylar oyuncunun durumunu araştırmaya başladı. Slovenya'nın NK Krka takımında yetişen ve daha sonra Hollanda'nın Heerenveen takımına transfer olan Drkusic, güçlü fiziği ve sağlam paslarıyla ön plana çıkıyor. Yükselen performansıyla Slovenya Milli takımına da seçilen 23 yaşındaki stoper geçen sezon Rusya'da Sochi formasıyla 31 maça çıkarken 2 gol kaydetti, 2 de asist yaptı. Geçen sezon 300 bin euro civarında bir değeri bulunan oyuncu, değerini 10'a katlayarak 3 milyon euro'ya ulaştı. Öte yandan Slovenyalı stoperle Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği ve durumunu araştırdığı öğrenildi.