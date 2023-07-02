Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Jamie Vardy için Leicester City'e resmi teklifte bulundu. Golcü oyuncu için kiralama ya da bonservisi ile birlikte satın alma opsiyonlarının masada olduğu öğrenildi. (TS transfer haberi)

Yeni sezon için yapılanmaya giden Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Dimitrios Kourbelis, Joaquin Fernandez ve Mislav Orsic'i kadrosuna katan bordo mavililer, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

Fırtına'nın gündemindeki son isim Leicester City'nin yıldız golcüsü Jamie Vardy oldu.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Trabzonspor'un, İngiliz ekibiyle 1 yıllık kontratı bulunan 36 yaşındaki forvet için resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. Leicester City'nin Trabzonspor yönetiminin teklifini değerlendirmeye aldığı ve bu transfer için görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Vardy transferinin gerçekleşmesi halinde Maxi Gomez'e gelen tekliflerin değerlendirmeye alınacağı kaydedildi.

11 sezondur Leicester City'de forması giyen 36 yaşındaki yıldız, takımının İngiltere Premier League'e veda ettiği geçen yıl 6 gol ve 5 asist kaydetti. Jamie Vardy, Leicester City formasıyla birer kez Premier League, Community Shield ve FA Cup zaferleri yaşadı.