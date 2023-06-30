Fırtına yeni transferini KAP'a bildirdi
Fırtına'da yeni transfer idmanda!
Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman?
Başkan Erdoğan basketbol maçı yaptı!
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Fırtına yeni transferini KAP'a bildirdi Fırtına yeni transferini KAP'a bildirdi 21:50
G.Saray'da hazırlıklar sürüyor! G.Saray'da hazırlıklar sürüyor! 21:10
Fırtına'da yeni transfer idmanda! Fırtına'da yeni transfer idmanda! 21:05
F.Bahçe'ye büyük müjde! Dünya yıldızın geleceği belli oldu F.Bahçe'ye büyük müjde! Dünya yıldızın geleceği belli oldu 18:11
F.Bahçe'de şok Becao gelişmesi! Transfer... F.Bahçe'de şok Becao gelişmesi! Transfer... 17:42
Paredes'in menajeri konuştu! Paredes'in menajeri konuştu! 16:31
Daha Eski
Kartal'da plan değişti! Gündemde 2 isim var... Kartal'da plan değişti! Gündemde 2 isim var... 16:09
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı 15:17
Yusuf Yazıcı ile anlaşma tamam! Süper Lig devine geliyor... Yusuf Yazıcı ile anlaşma tamam! Süper Lig devine geliyor... 14:48
Max Kruse'nin yeni takımı açıklandı! Max Kruse'nin yeni takımı açıklandı! 14:35
Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geldi! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geldi! 14:25
Fernandez 171. yabancı oyuncusu oldu Fernandez 171. yabancı oyuncusu oldu 13:54
SON DAKİKA