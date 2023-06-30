Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Mislav Orsic'i Trabzon'a getiren bordo-mavili ekip, Hırvat oyuncuyu KAP'a bildirdi.
Fırtına, 30 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Bordo-mavililer, Southampton'a 3 taksit üzerinden 2.4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca sonraki satıştan yüzde 20 pay verildi.
Oyuncu, ilk 2 sezonda toplam 3.2 milyon euro garanti ücret alacak.
Orsic 2 sezonda toplam 40 maça çıkarsa, 1 yıllık opsiyon devreye girecek.
Opsiyonun devreye girdiği sezon ise Orsic, 1.8 milyon euro kazanacak.
Mislav Oršić, iyi bayramlar diler 😉#MasterClass pic.twitter.com/FaQ0aTVe2d— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 30, 2023