Trabzonspor'da yaz transfer dönemi öncesi orta saha için sürpriz bir adayın ismi öne çıktı. Bordo-mavililerde bu noktada son olarak Inter forması giyen Roberto Gagliardini için harekete geçti. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor'un, Hamsik'in ayrılığının ardından orta alana takviye yapmak için Kourbelis'i transfer etmesinin ardından bir transfer daha yapmayı planlıyor. Teknik direktör Nenad Bjelica, bu transferin yüksek profilli bir oyuncu olmasını ve takımın kalitesini artırmasını istiyor. 61 Medya'nın Bordo-mavililerde Roberto Gagliardini'nin adının da gündeminde olduğu öğrenildi. 2017 yılından bu yana Inter forması giyen oyuncunun sözleşmesi sona erdi. 29 yaşındaki yıldız futbolcu kariyeri boyunca genellikle İtalyan takımlarında oynadı. İnter, 2017 Ağustos'unda 20 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Gagliardini'yi transfer etmişti. 1.88 boyundaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Serie A'da 19 maça çıktı ve çoğunlukla yedek olarak oynadı.

Şampiyonlar Ligi'nde şans buldu

Gagliardini, Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maçta forma şansı buldu. Hem 6 numara hem de 8 numara pozisyonlarında oynayan İtalyan futbolcu, fizik gücü, hava hakimiyeti ve başarılı pas yüzdesiyle dikkat çekiyor. İnter'de geçirdiği altı yılda toplam 190 maça çıkan Gagliardini, 16 gol atarken 9 asist yapmayı başardı. Ayrıca Gagliardini, İtalya Milli Takımı formasını da 7 kez giydi.