Adı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan Fabio Borini'nin yeni durağı belli olacak gibi duruyor.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor istedi! İtalyanlar transferi bitirdi
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fatih Karagümrük formasıyla çok iyi bir çıkış yakalayan Fabio Borini konusunda sürpriz gelişmeler ortaya çıktı. Adı bir süredir Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan oyuncunun yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 30.06.2023- 13:03 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023- 13:27
Adı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan Fabio Borini'nin yeni durağı belli olacak gibi duruyor.
İtalyan oyuncunun bonservisi elinde bulunurken gelen teklifleri bir süredir değerlendiriyordu.
Hürriyet'te yer alan haberde son olarak Andrea Pirlo, tecrübeli ismi yeni takımı Sampdoria'ya getirmeye ikna etti.