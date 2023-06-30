Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor istedi! İtalyanlar transferi bitirdi

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fatih Karagümrük formasıyla çok iyi bir çıkış yakalayan Fabio Borini konusunda sürpriz gelişmeler ortaya çıktı. Adı bir süredir Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan oyuncunun yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.06.2023- 13:03 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023- 13:27