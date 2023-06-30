Transferde şahlanan Trabzonspor, Olimpiakos forması giyen Philip Zinckernagel'i de renklerine katmak üzere. Yunan ön libero Dimitrios Kourmpelis, İspanyol stoper Joaquin Fernandez, Hırvat kanat Mislav Orsic'i renklerine bağlayan bordomavililer, Danimarkalı yıldız için de yeni bir teklif hazırlığında. Fotomaç'ın haberine göre geçen sezon Standard Liege'de kiralık forma giyen ve 35 maçta 12 gol, 2 asistlik performans sergileyen Zinckernagel için Yunan kulübünün kapısını iki kez çalan Karadeniz devinin kurmayları, ret yanıtı almıştı. Ancak kulübü ile bir yıllık sözleşmesi kalan 28 yaşındaki orta saha için şartlar olumlu yönde değişiyor.

ÖNCELİK BİRE BİR TAKASTA

Çünkü Olimpiakos kulübü, Trabzonsporlu Marc Bartra ve Maxi Gomez'e talip oldu. Gomez'i 4 milyon euro'dan aşağıya bir rakama satmayı düşünmeyen Trabzonspor kurmayları, Pire ekibine "Marc Bartra'yı istiyorsunuz. Biz de Zinckernagel'e talibiz. Bu işi takasla çözebiliriz" teklifini sunacak. İspanyol stoperin yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen Karadeniz devinin bir miktar da para önerebileceği öne sürülüyor. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın takımda görmek istediği Zinckernagel, bordo-mavili takıma gelmeyi kabul etmiş durumda. Olimpiakos'un, sözleşmesi bitecek oyuncusunun bedavaya gitmesini engellemek için teklifi kabul etmesi bekleniyor.

19 GOL ATTI 24 ASİST YAPTI

Norveç'te Bodo Glimt forması giyerken golleri-asistleriyle dikkat çeken ve Türk takımlarının radarına giren Zinckernagel, Watford'a transfer olmuştu. İngiliz ekibinde istediğini bulamayan ve Nottingham'a kiralanan Danimarkalı, geçen sezon başında Olimpiakos'a transfer olmuştu. Ancak Komşu'daki macerası da uzun sürmeyen Zinckernagel 2 ay sonra Standard Liege'e kiralanmıştı. 28 yaşındaki yıldız; bir sezonda 19 gol, 24 asistle şov yaptı.