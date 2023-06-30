Trabzonspor'un İspanya'nın Real Valladolid takımında serbest pozisyonda transfer ettiği 27 yaşındaki stoper Joaquin Fernandez, bordo-mavililerin bugüne kadar transfer ettiği 171. yabancı oyuncu oldu. Bordo-mavililer, 56 yıllık tarihinde bugüne kadar 54 ülkeden 171 yabancı oyuncuyla sözleşme imzaladı. Söz konusu transferlerin çoğu ise Brezilya'dan oldu. 26 Mart 2023'de göreve gelen Başkan Ertuğrul Doğan döneminde bordo-mavililer, Dimitrios Kourbelis ve Joaquin Fernandez transferlerini resmi olarak gerçekleştirirken Mislav Orsic 'de Trabzon'a getirdi.

Bordo-mavililer Bartra'nın ardından Joaquin Fernandez Trabzonspor'un kadrosuna kattığı 2. İspanyol oyuncu oldu.

Yunanlı oyuncular ağırlık kazandı

Bu sezon Yunanistan'dan bir transfer daha gerçekleştiren Trabzonspor, kadrosunda bulunan Siopis ve Bakasetas'ın Yunanistan Milli Takımından arkadaşı olan Dimitrios Kourbelis de Karadeniz ekibinin kadrosuna kattığı 4. Yunan oyuncu oldu. Bordo-mavililer, daha önce de Avraam Papadopoulos'u kadrosuna katmıştı. Kourbelis, transferiyle Trabzonspor'da Yunan oyuncular ağırlık kazanmış oldu.