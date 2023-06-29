SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: 2023-2024 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Bordo-mavililer, son olarak Partizan forması giyen Hamidou Traore için harekete geçti.

Trabzonspor yeni sezona bambaşka şekilde hazırlanıyor. Nenad Bjelica'nın raporuna göre hareket eden yönetim transferleriyle adından söz ettirdi.

Bordo-mavililer özellikle orta saha rotasyonu için bonservisi elinde olan sürpriz bir ismin peşine düştü.

Fransız basınında yer alan ve aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre geçen sezon Giresunspor'dan Partizan'a transfer olan Hamidou Traore'nin Trabzonspor'a çok yakın olduğu iddia edildi.

Traore geçen sezon Partizan formasıyla 14 maçta görev aldı.

Orta sahada sergilediği performansla göz dolduran Traore'nin de Trabzonspor'a gelmeyi çok istediği ifade edildi.

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