Joaquin Fernandez Trabzonspor için İstanbul'a geldi

Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. İspanyol oyuncu Joaquin Fernandez, bordo-mavili ekip için İstanbul'a geldi.
Bordo-mavili ekip İspanyol stoper ile prensipte anlaşmıştı.
27 yaşındaki savunmacı sağ ve sol stoper bölgeleri dışında ön liberoda da forma giyebiliyor.
1.90'lık stoper bu sezon Real Valladolid forması ile 29 karşılaşmada süre aldı.
Kariyeri boyunca Real Valladolid dışında Almeria'da oynayan oyuncunun bonservis değeri 3 milyon euro.
Bordo-mavililer, Fernandez'in sözleşmesi bittiği için İspanyol ekibine bonservis ödemeyecek.