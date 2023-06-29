Transfere hızlı giriş yapan Trabzonspor'da 2 yıldız oyuncu imza atmak için şehre geldi. Bordo mavililer anlaşmaya vardığı Juaquin Fernandez ve Misloav Orsic'i Trabzon'a getirdi.

"BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Havaalanında açıklamalarda bulunan Mislav Orsic, "Sıcak karşılama için çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Umarım güzel bir sezon geçiririz. Nenad Bjelica ile daha önce çalışmıştık. Trabzonspor'a katılmamda katkısı var. Şehirle ilgili çok düşünmedim, ben buraya futbol oynamaya geldim." ifadelerini kullandı.

"BİR AN ÖNCE OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Joaquin Fernandez ise "Trabzonspor'a geldiğim için çok mutluyum, bir an önce oynamak için sabırsızlanıyorum. Süreç çok hızlı gelişti, hocamızla ve daha önce burada oynamış isimlerle konuştum. Kutlamaları gördüm, tekrar yaşamak istiyorum." dedi.