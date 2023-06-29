Son dakika Trabzonspor haberleri: Bordo-mavililerde sürpriz bir detay ortaya çıktı. Yönetim üst üste transferleri açıklarken bir süredir listede olan sağ bek konusunda da kulübünden flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

İsmi Trabzonspor ile anılan Reggie Cannon'la ilgili bordo-mavililere iyi haber geldi.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; ABD'li sağ bekin kulübü Boavista ile sözleşmesi sona erdi. 25 yaşındaki sağ bek serbest kaldı.

5 yıldır Boavista forması giyen sağ bek oyuncusunun piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Geride kalan sezonda Portekiz ekibinde 33 resmi maça çıkan Reggie Cannon, şu ana dek 28 kez ABD Milli Takımı'nda görev yaptı.

Sağ bekin yanı sıra stoper ve sağ kanatta da görev yapabilen Cannon; Boavista'nın dışında ABD ekipleri Solar SC, UCLA Bruins ve Dallas formalarını giydi.