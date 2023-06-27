SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Bordo-mavililerde sol bek konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Trabzonspor buna göre listesine Bodrumspor'dan oynayan Cenk Şen'i aldı.

Trabzonspor transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Bordo-mavililerde sol bek pozisyonuna arayışlar sürüyor.

Fanatik'te yer alan haberdeTrabzonspor geçtiğimiz sezon Bodrumspor'da forma giyen 22 yaşındaki Cenk Şen'i gündemine aldığı iddia edildi.

BAŞAKŞEHİR DE DEVREDE

Geride bıraktığımız sezon 1. Lig ekibinde 35 maça çıkan başarılı sol bek, 1 gol, 2 asist yapmıştı.

Play-Off maçlarında da görev yapan Cenk için Trabzonspor'un yanı sıra Başakşehir'in de devrede olduğu belirtildi.

Antalyaspor'dan Bodrumspor'a transfer olan genç futbolcunun, Ege ekibiyle 2026'ya kadar mukavelesi bulunuyor.