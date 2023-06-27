Hücum hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, bir süredir ilgilendiği Mislav Orsic ile anlaştı. 30 yaşındaki sol kanat ile prensip anlaşmasına varıldı.
Oyuncu ile yapılan görüşmelerin ardından bordo-mavili yöneticiler, Hırvat futbolcu ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardı.
Ayrıca Fırtına, İngiliz ekibi Southhampton'a 2 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek.
Orsic, sol kanat dışında sağ kanat ve forvet bölgelerinde de oynayabiliyor.
Sounthhampton ile 2 yıllık sözleşmesi daha bulunan oyuncunun bonservis değeri 5 milyon euro.
Orsic, Hırvat Milli Takımı formasını 26 kez giydi ve 2 gol-8 asistlik katkı sağladı.