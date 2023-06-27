TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Hırvat yıldız Mislav Orsic ile anlaştı!

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, bir süredir ilgilendiği Mislav Orsic ile anlaştı. 30 yaşındaki sol kanat ile prensip anlaşmasına varıldı.

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, bir süredir ilgilendiği Mislav Orsic ile anlaştı. 30 yaşındaki sol kanat ile prensip anlaşmasına varıldı.

Oyuncu ile yapılan görüşmelerin ardından bordo-mavili yöneticiler, Hırvat futbolcu ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Ayrıca Fırtına, İngiliz ekibi Southhampton'a 2 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek.

Orsic, sol kanat dışında sağ kanat ve forvet bölgelerinde de oynayabiliyor.

Sounthhampton ile 2 yıllık sözleşmesi daha bulunan oyuncunun bonservis değeri 5 milyon euro.

Orsic, Hırvat Milli Takımı formasını 26 kez giydi ve 2 gol-8 asistlik katkı sağladı.