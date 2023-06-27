SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: 2023-2024 sezonu için transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'a sürpriz bir öneri geldi. Bordo-mavililere, Premier Lig'de küme düşen Leicester City'de forma giyen Jamie Vardy önerildi. İşte detaylar... TS SPOR HABERLERİ

Menajerlerden, Trabzonspor için Jamie Vardy teklifi geldi. Karadeniz Gazetesi'nde yer alan haberde 36 yaşında olan golcü Vardy, 11 yıldır Premier League ekiplerinden Leicester City'nin formasını giyiyor. Kurmaylar bu transfere onay verirse, Jamie Vardy için bonservis ücreti ödenmeyecek.

36 yaşında 1.79 boyunda olan Jamie Vardy, Premier League ekiplerinden Leicester City'nin formasını giyiyor. 11 yıldır Leicester'da oynayan İngiliz forvet, menajerler aracılığı ile Trabzonspor'a önerildi. Ada'nın en özel golcülerinden birisi olan Jamie Vardy'nin kariyerine İngiltere dışında devam etmek istediği bu nedenle de Leicester City'den ayrılmak istediği öğrenildi.

Trabzonspor bu öneriye sıcak bakarsa, 1 yıllık daha kontratı bulunan Jamie Vardy için bonservis bedeli ödemeyecek. Bir önceki sezon 17 gol atan Vardy, bu sezon ise 3 gol, 4 asistlik katkı verdi. 36 yaşındaki deneyimli forvet, Leicester City'nin 2015-2016 sezonunda Premier League şampiyonluğunda önemli katkısı olmuştu. Vardy, Leicester ile FA Cup şampiyonluğu yaşadı.

Kariyerinin neredeyse tamamına yakınını (11 yıl) Leicester City'de geçiren Jamie Vardy, bu sezon 37 lig maçında görev yaptı. bu karşılaşmaların bir çoğunda oyuna sonradan giren 36 yaşındaki Vardy, takımına 3 gol, 4 asistlik katkı sağladı. İngiltere Milli Takımı'nın formasını 26 karşılaşmada giyen Vardy, 7 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.