Trabzonspor'a Yattara'dan tavsiye: İdeho'yu kapın

Fırtına’nın efsane oyuncusu, Arsenal’in serbest bıraktığı 10 gençten biri olan İdeho’yu kulübe önerdi. Yattara “O büyük bir potansiyel. Kaçırmayın” dedi

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 20.06.2023- 06:40