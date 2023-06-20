Bordo-mavililer kulüpte oynadığı dönemde tribünleri ayağa kaldıran İbrahima Yattara'dan futbolcu önerisi geldi. Fotomaç'ta yer alan habere göre Gineli efsane, Arsenal'in geçen günlerde akademideki oyuncu kalabalığı nedeniyle serbest bıraktığı Joel İdeho'yu Trabzonspor'a önerdi. Yattara "Joel'i tanıyorum. Willem sonrası Ajax alt yapısına geldi. Oradan da Arsenal'e geçti. Çok akıllı oyuncu. Önemli potansiyel. Kaçırmayın, pişman olmazsınız" dedi. İdeho alt yapısını Hollanda'da aldıktan sonra Arsenal 450 bin euro'ya onu renklerine bağlamıştı. Kanatta oynamasına rağmen iyi bir bitirici. İki ayağını da iyi kullanıyor.