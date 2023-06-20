Trabzonspor'da Bjelica'nın Petkovic aşkı

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Trabzonspor ile Dinamo Zagreb aynı yerde kamp yapacak Bjelica, bu noktada yakın temasları olduğu Zagreb ile Petkovic için bir kez de kendi görüşecek. Bjelica'nın olmazsa olmazı Bruno Petkovic.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 20.06.2023- 06:40