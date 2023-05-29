Trabzonspor scout ekibinin Çekya'da izlediği isim belli oldu. Teknik direktör Nenad Bjelica, Slavia Prag takımında forma giyen Vaclav Jurecka'nın transfer edilmesini istiyor. Takvim'in haberine göre; Bordo-Mavili yöneticilerin 28 yaşındaki golcü için önümüzdeki günlerde girişimlere başlaması bekleniyor. Jurecka bu sezon oynadığı 35 karşılaşmada 26 gol 5 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli golcüye 1 milyon euro değer biçiliyor.