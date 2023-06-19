SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Koffi Djidji ısrarı!
Trabzonspor. bonservisi elinde olan Koffi Djidji için ısrarını sürdürüyor. Bjelica'nın da onay verdiği 30 yaşındaki stoper için teklifini sundu. İşte detaylar...
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 19.06.2023- 06:40
NANTES'TA DA GÖREV YAPMIŞTI
Karadeniz devinin kurmayları, 1.84 boyundaki stoperin menajeri ile görüşmelerini sürdürüyor. Torino ile 99 maça çıkan ve fileleri 1 kez sarsan Djidji'ye yıllığını 1.5 milyon euro'dan 2+1 senelik teklif sunuldu. Tecrübeli oyuncu ise 2 milyon euro istiyor. Son derece hızlı, güçlü, dengeli olan tecrübeli futbolcu, tam bir top kapma uzmanı. Teknik direktör Bjelica'nın alınabileceği yönünde onay verdiği Fildişi Sahilli futbolcunun bonservisinin elinde olması Trabzonspor için büyük avantaj. Daha önce de Nantes takımında 11 kez forma giyen Koffi Djidji, tecrübesi ile Karadeniz devinin defansını toparlayacak bir isim olarak öne çıkıyor.