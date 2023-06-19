SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Koffi Djidji ısrarı!

Trabzonspor. bonservisi elinde olan Koffi Djidji için ısrarını sürdürüyor. Bjelica'nın da onay verdiği 30 yaşındaki stoper için teklifini sundu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 19.06.2023- 06:40