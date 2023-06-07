Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, transfer döneminde büyük bir yapılanmaya gidecek. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren bordo-mavililerde Marc Bartra'ya ise sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Geçen sezon yaşanan şampiyonluğun ardından kadrosuna önemli isimleri katan Trabzonspor İspanyol stoper Marc Bartra'yı da transfer etmişti. Takımın önemli isimlerinden olan Bartra'nın 2025'e kadar sözleşmesi bulunurken İspanyol basınınından yeni bir haber geldi.

Kariyerinde önemli takımlarda forma giyen Marc Bartra Espanyol altyapısında yetişmiş daha sonra 2006 yılında Barcelona bünyesine katılmıştı. 2016 yılına kadar Barcelona'da oynayan oyuncu daha sonra Borussia Dortmund'a transfer olmuş 2018'de de Real Betis'e transfer olarak La Liga'ya geri dönmüştü.

ŞANS BULAN İSİMLERDEN

Şampiyonluğun ardından 1.25 milyon Euro karşılığında transfer edilen Bartra bir kez daha La Liga'dan ayrılıp bordo mavililere transfer oldu. Trabzonspor'un oynadığı kulvarların hepsinde forma giyen Bartra 40 maça çıkarken 4 gol atıp 1 asist yaptı.

DÖNMEK İSTİYOR

61 Saat'in derlediği habere göre; 32 yaşındaki İspanyol stoper ile Girona ilgilenirken oyuncu bir kez daha La Liga'ya dönmek istiyor. Bu sezon La Liga'yı 10. sırada tamamlayan Girona'ya katılmak isteyen Bartra'nın İspanya'daki projeye olumlu baktığı öğrenildi. Trabzonspor'da gönderilecek oyuncular arasında yer alan Bartra için teklifler değerlendirmeye alınacak. Bartra'nın durumuyla yakından ilgilenen La Liga ekiplerinden Girona'nın kısa süre içerisinde bordo mavililerin kapısını çalması bekleniyor.

