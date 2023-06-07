Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük'te bu sezon skor yükünü üstlenen isim olan Mbaye Diagne'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Trabzonspor'un ilgilendiği Senegalli golcü, geleceğiyle ilgili konuştu. İşte o sözler... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'de dün Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı 3-0'lık skorla mağlup ederken Mbaye Diagne mücadelede kaydettiği 2 gol ile maçın yıldızı olmayı başardı.

31 yaşındaki forvet maçın ardından ise dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Futbolcu yaptığı açıklamada, "Büyük ihtimalle Türkiye'de kalabilirim. Avrupa'ya da açığım ama bu ülkeyi seviyorum. Burası güzel. Bir opsiyonu değerlendireceğiz" dedi.

GOLDEN SONRA SEVİNMEMİŞTİ

Diagne, Trabzonspor'a karşı kaydettiği golün ardından sevinmemişti. Bordo mavililerin transfer gündeminde olan oyuncunun bu davranışı dikkat çekmişti. Senegalli futbolcu bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla kaydettiği 23 gol ile Süper Lig'de gol krallığı yarışında 2. sırada bulunuyor.