Trabzonspor'un Djiku ısrarı!
Trabzonspor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında bir süredir gündeminde yer alan Alexander Djiku konusunda vazgeçmek bilmiyor. İşte transfere dair son detaylar...
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 22.05.2023- 06:40
3 MEVKIDE OYNAR
Bu sezon Ligue 1'de 30 maça çıkan ve 1 gol, 2 asistlik skor katkısı yapan Djiku, 4 yıllık periyotta Strasbourg'un en istikrarlı oyuncuları arasında yer alıyor. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın da Djiku ismine onay verdiği ve bordo-mavili yönetimin nabız yoklayacağı öğrenildi. Kulübü Strasbourg'un sözleşme yenileme teklifine henüz olumlu bir geri dönüş yapmayan tecrübeli savunmacının kariyerine Fransa dışında devam etmek istediği öğrenildi. Yönetim, 1.82 boyundaki oyuncunun ekonomik şartlarına göre hareket edecek. Yıldız oyuncunun bonservis bedelinin olmaması ve üç mevkide oynayabilmesi büyük bir avantaj.