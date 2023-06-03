Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, evinde Alanyaspor'u 5-1 mağlup etti. Mücadeleden sonra bordo-mavili ekipte Abdülkadir Ömür önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN SÖZLERİ:

Nereden başlasam bilmiyorum. Marek'in bu takıma gelişi, geçen sene yaşadıklarımız... İnanılmaz bir insan. Bize çok şey kattı. Çok profesyonel, gençlere çok değer gösteren biri. Bu takıma ilk geldiğinde biz Marek'i televizyondan izliyorduk. Hayrandık, onunla burada oynamak bizim için büyük gurur verici. Trabzonspor tarihine de inanılmaz bir şekilde imzasını attığını düşünüyorum. Geçen sene yaşadıklarımız, kazandığımız 2 kupa, çok büyük emeği var Trabzonspor'a. Trabzonspor için inanılmaz bir isim olacak.

Çok üzgünüz onu kaybettiğimiz için. Ama bizi destekleyeceğini ve Trabzonspor taraftarı olacağına inanıyorum. Bizden biri gibiydi. Ona yakışan bir veda ettiğimizi düşünüyorum. Çok büyük karakter. Trabzonspor asla onu unutmayacak.