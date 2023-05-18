Fenerbahçe - Trabzonspor derbisi öncesi Nenad Bjelica konuştu.
Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Mücadele öncesi bordo-mavili takımın teknik direktörü Nenad Bjelica açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 18.05.2023- 19:18 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023- 21:03
İŞTE BJELICA'NIN SÖZLERİ:
Derbi olarak benim de Türkiye'deki ilk maçı olacak.
Güzel bir maç olacak diye düşünüyoruz. Son maçtan sonra çok vaktimiz oldu. Bu tür maçları oynamak güzeldir.
Güzel bir maç olmasını diliyorum
Dolu tribünler önünde oynayacağız güzel bir maç olacak. Takım için en iyi çalışan oyuncuları tercih ettik.