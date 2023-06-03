Trabzonspor - Alanyaspor maçı sonrası Marek Hamsik konuştu
Trabzonspor, Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Alanyaspor'u 5-1 ile geçti. Maçın ardından Marek Hamsik açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
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Yayın Tarihi: 03.06.2023- 21:19
İŞTE HAMSIK'İN SÖZLERİ:
Harika duygular yaşıyorum. Duygusal anlar yaşadım. Göz yaşlarımı tutamadım, ben de ağladım. Trabzonspor için son maçımı, kendim için son maçımı oynadığım aklımdan geçti. Burada şampiyonluk yaşadık, tarifi zor duygular.
Trabzonspor taraftarlarına çok büyük teşekkürlerimi iletiyorum. İki yıl için teşekkür ederim. Bu kadar kısa sürede kalplerine girebilmek çok önemli. Onları çok seviyorum. Trabzonspor hep kalbimde olacak.