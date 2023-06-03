Trabzonspor, Süper Lig'in 37. haftasında Akyazı'da Alanyaspor'u 5-1 mağlup ederek üst üste 3. maçını da kazandı. Bordo-mavililerde sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan Hamsik 1 gol kaydederken 61. dakikada oyundan çıktı.

Trabzonspor, Süper Lig 'in 37. haftasında Akyazı'da Alanyaspor 'u 5-1 mağlup ederek üst üste 3. maçını da kazandı.Bordo-mavililerde sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan Hamsik 1 gol kaydederken 61. dakikada oyundan çıktı.Trabzonspor'un gollerini Trazeguet, Hamsik, Bakasetas, Larsen ve Umut Bozok kaydetti.Konuk ekibin tek golü Umut Güneş 'ten geldi.Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 57 yaptı. Alanyaspor ise 41 puanda kaldı.

HAMSIK'İN TRABZON'DA SON MAÇI

Trabzonspor'da hafta içinde futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıklayan Marek Hamsik, Trabzon'daki son maçına çıktı.

Corendon Alanyaspor maçıyla Trabzon'da son kez bordo-mavili taraftarlar önüne çıkan Hamsik, ilk 11'de kaptan olarak görev yaptı.

Taraftarlar, maç öncesi sevgi gösterisinde bulundukları Marek Hamsik'i alkışlarken Slovak oyuncu da aynı şekilde karşılık verdi.