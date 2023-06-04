Trabzonspor'dan Aaron Boupendza bombası!

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u 5-1 mağlup etti. Bordo-mavililerde transferde ise hareketli saatler yaşanıyor. İşte Trabzonspor'un gündeminde yer alan o isim ve detaylar... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 04.06.2023- 06:40