SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u 5-1 mağlup etti. Bordo-mavililerde transferde ise hareketli saatler yaşanıyor. İşte Trabzonspor'un gündeminde yer alan o isim ve detaylar... TS SPOR HABERLERİ
Panathinaikos'la sözleşmesi sona eren orta saha Dimitrios Kourbelis'i İstanbul'a getiren bordo-mavili kulüp yönetimi, golcü transferine yöneldi. Fotomaç'ta yer alan haberde Fırtına'nın, Al Shabab forması giyen Aaron Boupendza için kiralama teklifi yaptığı iddia edildi. Kulübü ile sözleşmesi 2025'te bitecek Gabonlu forvet, Hatay'da gol kralı olmayı başardı.