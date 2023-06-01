Trabzonspor'un yeni transferi Dimitrios Kourbelis İstanbul'a geliyor
Trabzonspor'un yeni transferi Dimitrios Kourbelis yarın İstanbul'a geliyor. Bordo-mavililer uzun süredir bu oyuncu için görüşmeler gerçekleştirmişti.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 01.06.2023- 11:25 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023- 11:31
Bordo-mavililer, Yunanistan'ın Panathinaikos takımında forma giyen Dimitrios Kourbelis ile prensip anlaşmasına vardı. Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 29 yaşındaki merkez orta saha, bonservis ücreti ödenmeden kadroya katılacak.
ORTA SAHA VE STOPER
Kourbelis, orta alanda defansif özellikleriyle ön plana çıkıyor. Bu sezon 36 resmi maçta görev alan oyuncu; 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu, orta sahanın yanı sıra stoper bölgesinde de görev yapabiliyor.
İSMI: Dimitrios Kourbelis
ÜLKE: Yunanistan
DOĞUM TARIHI: 02 Kasım 1993
BOY / KILO: 182 cm, 73 kg
POZISYON: Orta Saha
KULLANDIĞI AYAK: Sağ