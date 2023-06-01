TRABZONSPOR HABERLERİ: Marek Hamsik konuştu
Trabzonspor'da Marek Hamsik gündeme dair açıklamalarda bulundu. Slovak yıldız, futbolu bıraktığını duyurdu.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 01.06.2023- 10:32 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023- 10:42
İŞTE HAMSIK'İN SÖZLERİ:
Bütün oynadığım futbol kulüplerine bana bu şansı verdikleri için teşekkür ederim.
Aileme ve yakın arkadaşlarıma her zaman yanımda oldukları için teşekkür etmek istiyorum.
Benim için harika yolculuktu, artık bu yolculuğun sonlarına doğru geliyorum.
Son maçların tadını çıkaracağım.