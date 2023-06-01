Gelecek sezonun planlamasına erken başlayan Trabzonspor, öncelikle bonservis maliyeti bulunmayan oyuncular üzerinden gidiyor. Ağırlıklı olarak yurt dışındaki futbolcuları mercek altına alan Bordo-Mavililer'in, iç piyasada 1 numaralı hedefi ise Fabio Borini.Fanatik'te yer alan haberde Karagümrük'te müthiş bir sezon geçiren İtalyan yıldızın menaceriyle daha önce dirsek teması kuran ve ilgileri olduğunu belirten Bordo-Mavili kulübün yetkilileri, bu kez daha somut bir görüşme yapacak.

BEŞİKTAŞ PEŞİNDE

Ara transferde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ciddi şekilde gündeminde olan Borini, Karagümrük'te kalmıştı. İstanbul ekibiyle sözleşmesi biten ve veda mesajı paylaşan tecrübeli hücumcu, "Veda etme zamanı geldi. Birlikte geçirdiğimiz zaman için teşekkürler Karagümrük. Benim için güzel bir sıçrama oldu" dedi.



Beşiktaş'ın Borini'ye ilgisi devam etse de Fenerbahçe ile Galatasaray şu an masada değil. Adana Demir de pusuda Trabzonspor, elini çabuk tutup olası bir transfer rekabetinde fiyatların yükselmemesi adına hızlı davranıyor. Eğer Borini ile anlaşma zemini oluşur, maddi konularda ciddi farklar ortaya çıkmazsa, Karadeniz ekibi bir an önce bu işi bitirmek istiyor. Borini konusunda ligin flaş takımı Adana Demirspor'un da devreye girebileceği, Konferans Ligi bileti alınması halinde Güney temsilcisinin teklif yapacağı öğrenildi.