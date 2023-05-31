"Trabzonspor'un ayak sesleri"

Süper Lig 'in 36. haftasında deplasmanda Giresunspor 'u 4-2 mağlup ederek komşu şehri adeta ateşe attı. Maçın ardından Fotomaç Gazetesi yazarı Yunus Emre Sel karşılaşmayı değerlendirdi.Sezon boyu ritim aradı Trabzonspor. Aslında olan biteni görüyor ama bir şey yapamıyordu. Bu arayış esnasında öyle dönemler yaşadı ki kendini yeniden bulma noktasına kadar geldi. Kaçınılmaz değişim sonrası artık herkes ümitlerini tazeliyor. Oyun ve skor olarak beklenen dönüşüm hemen gerçekleşmedi. Fakat bunun ayak seslerini hissettirdi Trabzonspor. Rakibi hataya zorlayan, çabuk hareket eden, her iki kanadı da dönüşümlü kullanabilen bir Trabzonspor seyretmeyeli hayli zaman olmuştu. Futbol ritim oyunudur. Bir ahenk içinde hızlanan, yavaşlayan, açılan, kapanan, ilerleyen, gerileyen oyuncuların bireysel ritimlerinin takım ritmiyle dengelediği an ortaya keyif veren seyirlikler çıkma ihtimali yüksektir.

Dün Trabzonspor, kısmen de olsa bunun ışığını verdi. Oyunundaki eksikleri sadece biraz, belirli süre giderdiğinde nasıl gelişebileceğini gösterdi. Dün Trabzonspor, kısmen de olsa bunun ışığını verdi. İlk 45 dakikanın tamamında bunu net olarak gördük. Hatta ikinci yarının ortalarına kadar etkili bir futbol sergiledi bordo-mavili takım. Oyunundaki eksikleri giderdiğinde nasıl gelişebileceğini gösterdi. Gelecek sezon için bu şekilde devam edilmeli. Eksiklerin ne olduğunu da oyunun son bölümü bir ders gibi ortaya serdi. Oyun, zorluk derecesi ne olursa olsun bazen liderlik davranışı istiyor. Doğru bir oyuncu grubu, bir lider, doğru yapılanma, doğru mühendislik. Trabzonspor'un önümüzdeki sezonu için köşe taşları.