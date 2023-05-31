TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da Tomas Petrasek sesleri!

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig'de son olarak Giresunspor'u 4-2 ile geçen Trabzonspor'da transferde gaza basıldı. En az 8 oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanan bordo-mavililerde gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte transferin detayları... TS SPOR HABERLERİ