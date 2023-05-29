Trabzonspor'da sağ beke çifte aday! Transfer...

31 yaşındaki İspanyol yıldızın sözleşmesinin sezon sonunda biteceği ve bordo-mavililerin bu transferde kararlı olduğu belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 29.05.2023- 06:40