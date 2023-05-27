Trabzonspor'un forveti Maxi Gomez'e Hull City talip oldu. Gomez'in Ada ekibine sıcak baktığı bildirildi.

Bordo-Mavililer'de bu sezon Spor Toto Süper Lig'de toplamda 26 maça çıkan ve bu maçlarda 5 gol, 4 asistlik performans sergileyen Maxi Gomez, Hull City'ye imza atabilir. Akşam'ın İngiliz basınından derlediği habere göre; Hull City, 26 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak istiyor. Uruguaylı Gomez'in de bu transfere sıcak baktığı belirtildi. Karadeniz ekibi ile 2025'in haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Uruguaylı sezon sonunda Bordo-Mavililer'e veda edebilir.