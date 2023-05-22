Trabzonspor Karagümrük sınavında! İşte muhtemel 11'ler
Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. İşte bordo-mavililerin muhtemel 11'i.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 22.05.2023- 06:40
BAKASETAS DÖNÜYOR
Bjelica, Karagümrük maçında kadroda değişikliklere gidecek. Tecrübeli hocanın kart cezası dolan Bakasetas'ın geri dönüyor olması ve Eren Elmalı'nın cezalı duruma düşmesi nedeniyle yapacağı değişikliklerde savunmanın solunda Arif Boşluk'a, orta sahada Doğucan'ın yerine Bakasetas'a görev vermesi bekleniyor.
Fatih Karagümrük maçı öncesi Karadeniz devinde Bartra, Siopis, Umut Bozok ve Uğurcan Çakır sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 4 oyuncu bir sarı kart görmeleri durumunda Giresunspor sınavında forma giyemeyecekler.
TRABZONSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ
UĞURCAN, LARSEN,HÜSEYIN,BARTRA,ARİF,SIOPIS, HAMSIK,BAKASETAS, ABDÜLKADİR,TREZEGUET, UMUT
KARAGÜMRÜK: BATUHAN, SALİH, DRESEVIC, BIRASCHI, LOBJANIDZE, LEVENT, OZDOEV, FEGHOULI, DIAGNE, BORINI, SHUKUROV