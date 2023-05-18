Süper Lig'de haftanın en önemli karşılaşmasında Trabzonspor ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kadıköy'deki büyük randevu öncesinde bordo-mavili takım yoğun bir tempoda hazırlıklarını sürdürdü. Çalışkan bir teknik direktör olan Nenad Bjelica, ilk olarak kurmaylarıyla birlikte oturdu ve Fenerbahçe'nin son karşılaşmalarını izledi. Hırvat çalıştırıcı, rakiplerinin artılarını, eksilerini not etti. Kanarya'yı nasıl devirebileceğinin planlarını kurdu. Son olarak da bunları idmanlarda öğrencilerine aktardı. İstediklerini sahada görmek için idmanlarda hırslı bir tutum sergiledi.

İşte Fotomaç'ın haberine göre Trabzonspor'un 10 maddede derbiye özel hazırlığı:

1) TOPLAM 2 GÜN İZİN YAPILDI

Trabzonspor sahasında kazandığı Ankaragücü maçı sonrası sadece 2 gün izin yaptı. Ülke genelinde yapılan seçim nedeniyle bir sonraki maça 12 günlük süre olmasına rağmen Nenad Bjelica oyuncularına fazla izin vermedi. Bunu da Fenerbahçe maçının önemine bağlayarak, öğrencilerini bilgilendirdi.

2) YOĞUN KONDİSYON YÜKLEMESİ

Ankaragücü maçı sonrası takımın 60. dakikadan sonra kondisyon olarak oyundan düştüğünü dile getiren Nenad Bjelica, zaman zaman çift antrenmanla zaman zaman ise salon çalışmalarıyla oyuncularına kondisyon ve güç yüklemesi yaptı. Takımın enerjisini 90 dakikaya yaymaya çalıştı.

3) FENERBAHÇE MERCEK ALTINDA

Bordo-mavili ekibin kurmayları F.Bahçe'nin eksik ve iyi yönleri üzerine yoğun bir analiz çalışması gerçekleştirdi. Rakibin savunmadayken ve hücumdayken aldığı pozisyonlar, oyuncuların duruşu, geçiş taktikleri üzerine detaylı planlar yapıldı. Nenad Bjelica sık tekrarlarla öğrencilerine maç taktiğini ezberletti.

4) SAKATLARDAN İYİ HABER GELDİ

F.Bahçe maçı öncesi sakatlığı bulunan Trezeguet, Abdülkadir Ömür, Edin Visca ve Manolas Siopis gibi isimler saha çalışmalarında tam olarak takımla birlikte idman yaptı. Bu oyunculardan sevindirici haber gelirken sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak isimler Stefano Denswil ve Dorukhan Toköz oldu.

5) BAKASETAS KARARI ÜZDÜ

Bordo-mavililer gördüğü kırmızı kart nedeniyle iki maç ceza alan Anastasios Bakasetas için indirim talebiyle Tahkim Kurulu'na başvurmuştu. Ancak bu oyuncunun cezasına bir indirim gelmemesi hem Bakasetas'ı hem de teknik ekibi üzdü. Yunan yıldız bu karşılaşmada forma giymeyi çok istiyordu.

6) FARKLI FORMASYONLAR DENEDİ

Teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe maçına hangi oyun formasyonuyla çıkacağını bir sır gibi saklıyor. Hırvat çalıştırıcı 3-5-2 sistemini fazla sevmediğini, mecburen denediğini belirtmişti. Usta çalıştırıcının 4-4-2 ve 4-3-3 sistemleri üzerinde yoğunlaştığı kaydedildi. Ayrıca rakibe sürprizler de hazırlıyor.

7) OYUNCULARA PSİKOLOJİK DESTEK

Sezonun kalan bölümünde öğrencilerinin kondisyon olarak düşmemesine özen gösteren Bjelica aynı zamanda oyuncuların zihinsel açıdan da iyi durumda olmalarına büyük önem veriyor. Bu yüzden Fenerbahçe maçının kazanılması durumunda hem kendilerinin hem de taraftarın mutlu olacağını ısrarlı işledi.

8) BJELICA KENDİNİ DE HAZIRLADI

Trabzonspor'un başında ilk büyük maçına çıkacak olan teknik direktör Bjelica derbiye kendisini de özel şekilde hazırladı. F.Bahçe ile geçmişte yapılan maçlara bakan ve bu mücadelelerin öneminin ne kadar yüksek olduğunu tespit eden Hırvat teknik adam kazanarak kendi konumunu da güçlendirmek istiyor.

9) ÖZEL PRİM DÜŞÜNCESİ YOK

Yönetim bu sezon çok fazla özel prim uygulamasına girmemişti. Bu nedenle Fenerbahçe maçı için de ekstra özel bir prim uygulamasına gidilmeyecek ve normal büyük maçlarda uygulanan yüksek prim uygulaması yapılacak.

10) BİRLİKTELİK MOT��VASYONU

Fırtına'da derbi öncesi en önemli motivasyon kaynağı olarak son dönemde takım içerisinde yakalanan birliktelik ve kadro istikrarı ön plana çıkıyor. Takım kaptanları bu motivasyonu artırmak adına ekstra çaba sarf ederken, tecrübeli isimler de "Baskı onların üzerinde. Bunu avantaja çevirelim" diyor