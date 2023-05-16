Nenad Bjelica, yeni sezonda savunma hattını komple değiştirmeyi planlıyor. Hırvat hocanın oyun sisteminde özellikle beklerin yeri çok büyük. Peres'in sözleşmesini geçtiğimiz haftalarda fesheden Fırtına, Larsen'le de yolları ayırmak için menajeriyle görüşme halinde. Fotomaç'ın haberine göre; sağ bek listesi de geniş. Bunlardan biri Reggie Cannon. 24 yaşındaki ABD'li oyuncu, Portekiz'de Boavista'da oynuyor. 1.80 boyundaki milli oyuncunun kulübüyle 2 yıl daha kontratı var.

SAVUNMAYI TOPARLAR

Bu sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Bartra'dan beklediği verimi alamayan Trabzonspor, Hugo'nun ayrılmasının ardından savunma için yeni arayışlara başladı. Hollandalı stoper Denswil ile de yolların ayrılması bekleniyor.