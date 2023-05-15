Teknik Direktörü Nenad Bjelica yönetiminde Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve handball gerçekleştirildi. Dar alan oyun ile devam devam eden antrenmanın son bölümünde taktik çalışması yapıldı. Karadeniz temsilcisi yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlığı
Trabzonspor Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını bugün 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2023- 15:08
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