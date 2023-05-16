Spor Toto Süper Lig'de bir iddiası kalmayan Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda önümüzdeki sezona hazırlanıyor. Bordo-mavililer Bruno Petkovic'i listesine alırken, en iyi teklifi yaptığı kaydedildi. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da Nenad Bjelica'nın gelecek sezon adına gündeme aldığı ilk isim Bruno Petkovic... Başkan Ertuğrul Doğan, 28 yaşındaki golcü için Dinamo Zagreb ile görüştü ve teklif sundu. Tecrübeli santrfor bu sezon Dinamo Zagreb'te 39 maçta fileleri 13 kez havalandırdı, 9 da asist üretti. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro civarında. Kulübü ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Fotomaç'ın Hırvat basınından derlediği habere göre; 1.93 boyundaki forvet için en iyi seçeneğin Trabzonspor olduğunu dile getiren haberler yapmaya başladı.

MECBUREN SATACAKLAR

Haberlerin detaylarında, "Eğer Dinamo Zagreb, Petkovic ile yeni sözleşme imzalama yoluna gitmezse masadaki en iyi teklife oyuncuyu satmaya razı gelecek. Şimdilik pazarlık masasında Trabzonspor'dan daha ciddi bir kulüp yok. Petkovic'in Bjelica'nın eski öğrencisi olması, Trabzonspor'a transferinde önemli rol oynayabilir" denildi. Tecrübeli futbolcunun sözleşme uzatmak isteyen kulübünden çok yüksek para istediğini ve bu nedenle anlaşma sağlanamadığı öne sürüldü. Özellikle teknik direktör Bjelica, bu transferin önünü açıyor.

29 MAÇTA OYNADI

NK Metkovic alt yapısında yetişen Bruno Petkovic daha sonra NK Zagreb, Dragovoljac, Catania, Varese, Reggiana, Virtus Entella, Trapani, Bologna ve Hellas Verona'da forma giydi. Hırvat forvet ülkesinin milli takımında 29 maçta 7 gol attı.

BİZE UYGUN BİR FORVET

Nenad Bjelica, Başkan Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede Petkovic'in mutlaka alınması gerektiğini söylemişti. 1.93 boyundaki forvetin, Hırvat kulübü ile 1 sezon daha kontratı bulunuyor. Doğan, Bjelica'nın "Tam Süper Lig'e uygun" dediği isim için bir hayli ısrarcı. Camia da güzel haberleri bekliyor

KAMPTAN ÖNCE BİTECEK

Fırtına; sağ ve sol bek, 2 stoper, 1 ön libero, 1 merkez orta saha, 1 kanat ve 1 santrfor olmak üzere 8 transfer planlıyor. Transferlerin büyük bir bölümünün kamp dönemine kadar yetiştirilmesi planlanıyor.