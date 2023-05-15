Trabzonspor'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Bordo-mavililer sözleşmesi sezon sonunda bitecek Marek Hamsik'in yerine takviye yapmak isterken, Udinese'yle mukavele uzatmayacak Roberto Pereyra menajerler tarafından önerildi. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor'a birçok futbolcu öneriliyor. Bunlardan biri de Roberto Pereyra. Fotomaç'ın haberine göre; Menajerler, Karadeniz devinin kapısını çalarak 'Pereyra'yı ister misiniz?' diye sordu. İtalya ekibi Udinese ile sözleşmesi bu yıl bitecek olan 32 yaşındaki merkez orta saha hakkında teknik direktör Bjelica karar verecek. Hamsik'in ayrılması sonrası bu bölgeye takviye yapacak olan yönetimin, Arjantinli futbolcu hakkında araştırma yapacağı dile getiriliyor. Kariyerinde Udinese, Watford, Juventus ve River Plate formalarını giyen 1.82 boyundaki futbolcu, tam bir tecrübe abidesi. Başarılı oyuncu, Udinese takımı ile 196 maça çıkarken 23 gol atıp, 32 de asist yaptı.

İKİ AYAĞINI DA KULLANABİLİYOR

Her iki ayağını da kullanabilen Roberto Pereyra'nın piyasa değeri 6.5 milyon euro civarında. Bir dönem fiyatı 17 milyon euro'lara kadar çıkmıştı.