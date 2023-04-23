Trabzonspor'da Maxi Gomez gidecek Cornelius gelecek
Trabzonspor, sezon başında Andreas Cornelius'u Kopenhag'a satıp Valencia'dan 3.5 milyon euro karşılığında Maxi Gomez'i renklerine bağlamıştı.Bordo-mavililerde şimdi ise Uruguaylı oyuncunun sezon sonunda satılması ve Danimarkalı oyuncunun geri dönmesi gündemde.
Karadeniz ekibi sezon başında Andreas Cornelius'u Kopenhag'a satıp Valencia'dan 3.5 milyon euro karşılığında Maxi Gomez'i renklerine bağlamıştı. Büyük umutlar bağlanan 26 yaşındaki oyuncu beklentilerin çok uzağında kaldı. Fotomaç'ta yer alan haberde Sivasspor maçının 2. devresinde oyundan alınan tecrübeli hücum oyuncusuyla sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Maxi Gomez bu sezon 22 mücadelede 5 defa fileleri havalandırdı. 4 de asist yaptı. Ligde gol sayısı en düşük forvetler arasında yer alıyor.