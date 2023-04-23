Trabzonspor'da Maxi Gomez gidecek Cornelius gelecek

Trabzonspor, sezon başında Andreas Cornelius'u Kopenhag'a satıp Valencia'dan 3.5 milyon euro karşılığında Maxi Gomez'i renklerine bağlamıştı.Bordo-mavililerde şimdi ise Uruguaylı oyuncunun sezon sonunda satılması ve Danimarkalı oyuncunun geri dönmesi gündemde.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2023- 06:40