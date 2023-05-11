22 yaşında 1.78 boyunda olan Don Deedson Louicius'un bu sezonun sonunda Hobro ile kontratı sona eriyor. Danimarka medyasına göre, kariyerinde sıçrama yapmak için önemli bir takıma gitmeyi planlayan Haitili genç yetenek Trabzonspor'un teklifine sıcak bakıyor. Haberin ayrıntılarında ise görüşmelerin olumlu gittiği ve tarafların anlaşama yakın olduğu bilgisi yer aldı.

Karadenizgazete'nin haberine göre; Danirmarka'nın önemli spor portallarından bold.dk, Trabzonspor için iddialı bir haberi manşetine taşıdı. Yapılan haberde, Hobro IK formasını giyen Louicius Don Deedson'un Bordo-Mavili yönetim ile görüştüğü öne sürüldü. Bold.dk haberin detaylarında; 22 yaşında 1.78 boyunda olan Haitili sağ kanadın Trabzonsporlu yöneticilerle görüştüğünü, son detayların halledilmesi durumunda Louicius Don Deedson'un yeni sezon Fırtına'nın formasını giyeceği bilgisi yer aldı. Sol ayağını bir raket gibi kullanan genç yeteneğin bu sezon sonu Hobro ile kontratı bitiyor. Kariyerinde sıçrama yapmak isteyen Haitili sağ kanat bu nedenle kulübü Hobro'nun sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi. Bold.dk ayrıca Louicius Don Deedson'a Beşiktaş, Kasımpaşa ve Fransa Ligue 2'den Saint-Etienne'nin de ilgisinin olduğunu yazdı. Bu sezon 25 maça çıkan genç oyuncu 11 gol attı, 3 de asist yaptı.