TRABZONSPOR RAZI OLMAZSA İMZA ATAMAZ

26 yaşındaki oyuncu, Türkiye'den herhangi bir takıma kiralanır veya satılırsa; Lille, Trabzonspor'a 20 milyon Euro tazminat bedeli ödemek zorunda kalacak. Bu maddenin devreye girmemesi için Trabzonspor'un Yusuf'un transferine onay vermesi gerekiyor.