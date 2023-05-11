Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi.
Beşiktaş istiyordu! Yusuf Yazıcı'da şok gerçek ortaya çıktı
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in raporuna göre hareket ediyor. Deneyimli çalıştırıcının, Trabzonspor altyapısından yetişen Yusuf Yazıcı'yı istediği iddia edilirken, transferde ise şok gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Detay Haber / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Siyah-beyazlıların deneyimli hocasının, milli takımdan öğrencisi olan ve bonservisi Lille'de bulunan Yusuf Yazıcı'yla görüştüğü ve oyuncuyu ikna ettiği ifade edilmişti.
Ayrıca Kara Kartal'ın Fransız ekibine de 2 ayrı teklif yaptığı, Lille'in transfer için CSKA Moskova'yla da görüştüğü iddia edildi.