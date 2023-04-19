Trabzonspor'da Nenad Bjelica top başı yaptı!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bu maç için hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililer, teknik direktör Nenad Bjelica ile ilk antrenmanına çıktı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2023- 16:45